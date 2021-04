V. Ledecký bol odvolaný z funkcie štátneho tajomníka MIRRI

Bratislava 7. apríla (TASR) - Vladimír Ledecký (Za ľudí) bol odvolaný z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.



Dôvodom jeho rezignácie je to, že sa mu nepodarilo presadiť svoje zámery na pomoc vylúčeným komunitám. Ledecký to 31. marca oznámil na sociálnej sieti. Obec Spišský Hrhov, kde Ledecký dlhé roky pôsobil ako starosta, dávali za príklad práce s marginalizovanými skupinami.



"Do politiky som vstúpil s ambíciou pomôcť regiónom, ktorých rozvoj bol u politikov roky na vedľajšej koľaji. Do politiky som vstúpil s cieľom riešiť problémy vylúčených komunít, pred ktorými kompetentní zatvárali oči," uviedol Ledecký.



"Pre moje názory, postoje a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti som však nenašiel vo vedení ministerstva pochopenie, preto som po ročnom úsilí požiadal pani ministerku o uvoľnenie z pozície štátneho tajomníka," dodal.



Ledecký, ktorý bude pokračovať v politike ako poslanec Národnej rady SR a člen poslaneckého klubu Za ľudí, zdôraznil, že táto strana má regionálne štruktúry, ktoré dokážu jej vedeniu často nastaviť správne zrkadlo. Prinášajú podľa neho pohľad z reality, riešenia na konkrétne problémy regiónov, "na ktoré politici z Bratislavy často na druhý koniec Slovenska nedovidia".



Odchod Ledeckého okomentovala pre TASR ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Odchádzajúci štátny tajomník je podľa nej mimoriadne kreatívny človek, ktorého skúsenosti nielen z oblasti regionálneho rozvoja si veľmi váži. "Pri práci na ministerstve sa aj ťažko zmierujem s úradníckou rutinou, v rámci ktorej sa niektoré veci nedajú vždy realizovať ideálne. Často musíme zladiť protichodné požiadavky a rôzne obmedzenia. Vladimírovi Ledeckému sa chcem poďakovať za všetko, čo sme spoločne za rok na ministerstve dokázali, a teším sa na ďalšiu spoluprácu," uviedla Remišová.