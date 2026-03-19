Vláda v Poľsku zvažuje zníženie daní z palív, ak budú dlhodobo drahšie
Autor TASR
Varšava 19. marca (TASR) - Poľská vláda zvažuje zníženie daní z pohonných látok, ak sa ich vysoké ceny udržia dlhšie v dôsledku napätia na Blízkom východe, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre TVN24 minister financií Andrzej Domaňski. Podľa agentúry PAP o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa ministra situáciu momentálne analyzujú a prípadné opatrenia neprídu okamžite. „Takáto daňová intervencia bude prijatá, ak bude nevyhnutná,“ uviedol s tým, že rozhodnutie by prichádzalo skôr v horizonte mesiacov než dní.
Domaňski zároveň dodal, že rast cien ropy má podľa analýz len obmedzený vplyv na infláciu. Zvýšenie cien palív súvisí s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe a blokádou Hormuzského prielivu, cez ktorý za bežných okolností prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy.
Na vývoj reagovala aj Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá odporučila uvoľniť 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy zo strategických rezerv. Cena ropy Brent vo štvrtok dopoludnia presiahla 113 dolárov za barel.
Podľa portálu e-petrol.pl bola v stredu (18. 3.) v Poľsku priemerná cena za liter nafty 7,76 zlotého (1,82 eura) a liter 95-oktánového benzínu stál 6,79 zlotého (1,59 eura).
(1 EUR = 4,2713 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
