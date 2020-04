Vláda v PV pripúšťa zmenu modelu financovania samospráv

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vláda zváži zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane príjmov fyzických osôb. Rovnako tak vláda vykoná audit kompetencií a to, či aktuálne nastavenie ich financovania zodpovedá ich kompetenciám. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR, ktoré v nedeľu schválil kabinet.



Vláda sa vo svojom strategickom podklade manažovania krajiny zaviazala tiež zadefinovať pravidlá pri poskytovaní návratných finančných výpomocí samosprávam zo štátnych finančných aktív. "Racionálne a primerane 21. storočiu budeme realizovať opatrenia pre prehľadnejšie, dostupnejšie a profesionálnejšie spravovanie regiónov,“ uviedli ďalej autori PVV. Poslúžiť k tomu má záväzná Stratégia rozvoja regiónov Slovenska so zohľadnením potenciálu a špecifík regiónov, s akcentom na podporu a rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Rozhodovacie právomoci existujúcich štruktúr regionálnych a lokálnych samospráv by sa mali podľa PVV posilniť ako súčasť funkčného, logického a efektívneho systému previazanosti regionálnej a miestnej samosprávy.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizuje analýzu PVV. "ZMOS súbežne a veľmi aktívne pracuje na národnom projekte modernizácie miestnej územnej samosprávy a rovnako na ďalších aktivitách, ktoré sa týkajú samospráv ako významného sociálneho partnera. Preto po analýze PVV budeme môcť hovoriť detailnejšie,“ uviedol hovorca združenia Michal Kaliňák. Uistil zároveň, že ZMOS bude na úrovni tripartity aj povinne pripomienkujúceho subjektu v rámci legislatívy „mimoriadne aktívny a argumentačne precízny“.