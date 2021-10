V. Remišová: Spravíme audit vendor lock-in zmlúv vo verejnej správe

Bratislava 7. októbra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude robiť audit "vendor lock-in" zmlúv vo verejnej správe. Ide o také typy vzťahov, pri ktorých sa obstarávateľ stane závislým na dodávateľovi a musí využívať výlučne jeho služby či technické riešenia. Štát takto napríklad za informačný systém zaplatí milióny eur, ale nevlastní nič. Po rokovaní vlády to uviedla vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Remišová povedala, že Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) po ukončení ďalšej kontroly IT projektu skonštatoval veľké predraženie. Pri tomto projekte bolo problémom práve duševné vlastníctvo. "NKÚ skonštatoval, že ak by sa zobralo voľne dostupné riešenie na trhu, bolo by za 490.000 eur," uviedla Remišová. Porovnala, že štát za bývalej vlády namiesto toho zaplatil 6,1 milióna eur.



Takýchto zmlúv je podľa Remišovej vo verejnej správe viacero, sú pre štát nevýhodné, avšak dlhodobo s nimi nevedel pohnúť. Spôsobujú podľa nej obrovské predraženie a zbytočné míňanie peňazí občanov. "Na vládu sme predložili postupnosť krokov, chceme zauditovať stav, v ktorom sú v súčasnosti zmluvy v celej štátnej správe a potom budeme navrhovať kroky k vyriešeniu," deklarovala vicepremiérka.



Štátny tajomník rezortu informatizácie Ján Hargaš poznamenal, že kroky, ktoré rezort podniká na zlepšenie stavu, sú na dvoch úrovniach. Na jednej strane spomenul prevenciu, kde ministerstvá už rok majú povinnosť riadiť sa vzorovými zmluvami rezortu informatizácie a na druhej strane ide o riešenie súčasných "vendor lock-in" zmlúv. Ministerstvo chce preto zmapovať aktuálnu situáciu, pričom rozbieha aj komunikáciu na úrovni Európskej komisie (EK). Rezort tiež vytvorí malý expertný tím, ktorý sa bude touto problematikou zaoberať.