V roku 2019 vzrástol počet aktívnych obstarávateľských subjektov

Bratislava 4. júna (TASR) – Počet aktívnych obstarávateľských subjektov v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 56,4 %. Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné subjekty vlani ukončili 2798 postupov a uzavreli zmluvy v celkovej hodnote 4,6 miliardy eur. Medziročne to predstavuje 11,5 % pokles v počte ukončených postupov a 3,8 % pokles z hodnoty zmlúv. Vyplýva to z informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2019. Materiál z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo štvrtok vzala na vedomie vláda.



Výrazný nárast v počte aktívnych obstarávateľov nastal najmä pri verejných obstarávateľoch, a to v štátnej správe a územnej samospráve. Dôvodom je podľa ÚVO vznik novej povinnosti zasielať na zverejnenie súhrnné správy prostredníctvom elektronického formulára.



Najväčší podiel na verejnom obstarávaní mali z hľadiska počtu postupov verejní obstarávatelia s počtom 2293, čo je 82 %. Z toho štátna správa sa podieľala na verejnom obstarávaní 1219 postupmi a samospráva 1074 postupmi. V porovnaní s rokom 2018 počet ukončených postupov verejnými obstarávateľmi klesol o 5,1 %. Obstarávatelia sa na verejnom obstarávaní podieľali počtom 158 ukončených postupov, teda 5,6 %. Iné subjekty sa na verejnom obstarávaní podieľali počtom 347 ukončených postupov, čo je 12,4 %.



Verejní obstarávatelia mali vlani najvyšší podiel na vynaložených finančných prostriedkoch s uzavretými zmluvami v hodnote 3,5 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 17,5-percentný nárast.



Pri zákazkách týkajúcich sa projektov financovaných z fondov Európskej únie bolo ukončených 1031 postupov v zmluvnej hodnote 1,2 miliardy eur. Medziročne bol zaznamenaný pokles v počte postupov o 18,7 % a pokles v hodnote zmlúv o 5,7 %.



Podľa predmetu zákazky boli najčastejšie obstarávané tovary, a to v počte ukončených postupov 1167, čo je 41,7 %. V najväčšom objeme boli obstarávané služby, v zmluvnej hodnote 1,7 miliardy eur.



Z materiálu ďalej vyplýva, že podľa ukončených nadlimitných postupov bola z hľadiska počtu aj hodnoty zákaziek najčastejšie používaná verejná súťaž. Hodnota priamych rokovacích konaní sa pri nadlimitných zákazkách zvýšila oproti roku 2018 o 40,782 milióna eur a ich počet stúpol o tri ukončené postupy.



V minulom roku bolo ukončených 750 zákaziek, ktoré spadajú pod Dohodu o vládnom obstarávaní (GPA), v hodnote 2,4 miliardy eur. Elektronická aukcia bola použitá v 833 ukončených postupoch. Kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (ENP) bolo použité v 9,8 % postupoch. Kritérium najnižšej ceny obstarávateľské subjekty použili v 90,2 % z počtu ukončených postupov. Prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO) bolo ukončených 865 postupov, čo predstavuje 30,9 % z celkového počtu postupov.



Celkovo bolo zrušených 1206 postupov, z toho 63,8 % bolo financovaných z fondov EÚ. Oproti roku 2018 ide o pokles zrušených postupov o 24,1 %.