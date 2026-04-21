Utorok 21. apríl 2026
Vláda v roku 2025 hospodárila výrazne lepšie, ako bol pôvodný plán

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenská republika v minulom roku hospodárila výrazne lepšie, ako pôvodne predpokladal schválený štátny rozpočet. Kým plánovaný deficit bol na úrovni 4,72 % hrubého domáceho produktu (HDP), rok 2025 nakoniec skončil so schodkom 4,45 % HDP, potvrdili v utorok najnovšie dáta Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Za týmto zlepšením je v prvom rade zodpovedný prístup vlády a efektívne manažovanie verejných financií, uviedlo v reakcii Ministerstvo financií (MF) SR.

„Vláda riadi verejné financie efektívne a zodpovedne. Dôkazom je najnovší údaj o výške deficitu za rok 2025, ktorý dnes potvrdil ŠÚ SR a je odsúhlasený Eurostatom. Som rád, že sa nám podarilo znížiť deficit za rok 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom o 0,27 % HDP a dokonca o viac ako 0,5 % HDP oproti odhadom mnohých inštitúcií z konca roka 2025,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Najnovšie štatistiky podľa MF dokazujú, že prijaté vládne opatrenia na postupnú konsolidáciu verejných financií priniesli svoj efekt. Rezort poukázal na to, že vláde sa poradilo znížiť deficit z pôvodne plánovanej úrovne 6,51 % HDP na rok 2024 z čias úradníckej vlády na vlaňajších 4,45 % HDP. „Celkovo to znamená zníženie deficitu o 2,06 % HDP počas dvoch rokov,“ vyčíslilo ministerstvo.

Výrazne lepší výsledok hospodárenia za rok 2025 oproti plánu prišiel podľa MF aj napriek tomu, že slovenskú ekonomiku ťahá nadol externé prostredie a negatívny vývoj u našich najväčších obchodných partnerov, ako napríklad Nemecko a Rakúsko. „Rovnako negatívne vplývali obchodné vojny, clá zo strany USA a v neposlednom rade chybné ambície pri environmentálnej politike EÚ. Slovensko do toho všetkého musí zápasiť s negatívnym dedičstvom po bývalých vládach z rokov 2020 až 2023, ktoré súčasnej vláde odovzdali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ),“ dodal Kamenický.

Ministerstvo financií zároveň zdôraznilo, že podobne ako v roku 2024, aj v minulom roku Slovenská republika plnila všetky fiškálne pravidlá EÚ, vrátane limitu verejných výdavkov.
