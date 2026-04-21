Vláda v roku 2025 hospodárila výrazne lepšie, ako bol pôvodný plán
Najnovšie štatistiky podľa MF dokazujú, že prijaté vládne opatrenia na postupnú konsolidáciu verejných financií priniesli svoj efekt.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenská republika v minulom roku hospodárila výrazne lepšie, ako pôvodne predpokladal schválený štátny rozpočet. Kým plánovaný deficit bol na úrovni 4,72 % hrubého domáceho produktu (HDP), rok 2025 nakoniec skončil so schodkom 4,45 % HDP, potvrdili v utorok najnovšie dáta Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Za týmto zlepšením je v prvom rade zodpovedný prístup vlády a efektívne manažovanie verejných financií, uviedlo v reakcii Ministerstvo financií (MF) SR.
„Vláda riadi verejné financie efektívne a zodpovedne. Dôkazom je najnovší údaj o výške deficitu za rok 2025, ktorý dnes potvrdil ŠÚ SR a je odsúhlasený Eurostatom. Som rád, že sa nám podarilo znížiť deficit za rok 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom o 0,27 % HDP a dokonca o viac ako 0,5 % HDP oproti odhadom mnohých inštitúcií z konca roka 2025,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Najnovšie štatistiky podľa MF dokazujú, že prijaté vládne opatrenia na postupnú konsolidáciu verejných financií priniesli svoj efekt. Rezort poukázal na to, že vláde sa poradilo znížiť deficit z pôvodne plánovanej úrovne 6,51 % HDP na rok 2024 z čias úradníckej vlády na vlaňajších 4,45 % HDP. „Celkovo to znamená zníženie deficitu o 2,06 % HDP počas dvoch rokov,“ vyčíslilo ministerstvo.
Výrazne lepší výsledok hospodárenia za rok 2025 oproti plánu prišiel podľa MF aj napriek tomu, že slovenskú ekonomiku ťahá nadol externé prostredie a negatívny vývoj u našich najväčších obchodných partnerov, ako napríklad Nemecko a Rakúsko. „Rovnako negatívne vplývali obchodné vojny, clá zo strany USA a v neposlednom rade chybné ambície pri environmentálnej politike EÚ. Slovensko do toho všetkého musí zápasiť s negatívnym dedičstvom po bývalých vládach z rokov 2020 až 2023, ktoré súčasnej vláde odovzdali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ),“ dodal Kamenický.
Ministerstvo financií zároveň zdôraznilo, že podobne ako v roku 2024, aj v minulom roku Slovenská republika plnila všetky fiškálne pravidlá EÚ, vrátane limitu verejných výdavkov.
