Vláda: V Sabinove by mal vzniknúť nový priemyselný park

Bratislava 26. mája (TASR) – Po priemyselných parkoch pri Rimavskej Sobote a pri obci Valaliky by mohol na Slovensku pribudnúť ďalší štátom zriadený priemyselný park, tentoraz v Sabinove. Vyplýva to z materiálu Návrh realizácie investičného projektu s názvom "Priemyselný park Sabinov", ktorý vo štvrtok schválila vláda. Svojou rozlohou 78 hektárov pôjde o jeden z najväčších priemyselných parkov v Prešovskom samosprávnom kraji.



"Vybudovanie Priemyselného parku Sabinov vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska," zdôraznilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom materiáli. Rezort očakáva, že priemyselný park by mohol priniesť minimálne 500 nových pracovných miest.



Zatiaľ nie je jasné, aké náklady si vybudovanie parku vyžiada. Vláda preto v uznesení schválila návrh realizácie investičného projektu, no zaviazala ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nie realizovať, ale iba zabezpečiť prípravu projektu. Pred vlastnou realizáciou priemyselného parku by mal byť do medzirezortného pripomienkového konania predložený samostatný materiál s vypracovanou analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy.



Park by mal vzniknúť na juhovýchodnej strane mesta Sabinov pri novobudovanom obchvate v katastrálnom území Orkucany – lokalita Hôrky. Pozemky sú v súčasnosti majetkom Prešovského samosprávneho kraja a park by malo realizovať MH prostredníctvom svojej organizácie.