Vláda: Viaceré z opatrení Koncepcie mestského rozvoja v SR sa plnia
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Viaceré opatrenia týkajúce sa mestského rozvoja na Slovensku sa priebežne plnia. Patrí medzi ne napríklad zlepšenie dostupnosti verejnej osobnej dopravy aj cyklistickej infraštruktúry či podpora ochrany biodiverzity v mestách a obciach. Vyplýva to zo správy o plnení opatrení týkajúcich sa Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý vzala v stredu vláda na vedomie.
„Navrhované opatrenia smerujú k systémovo lepšiemu prístupu a vytvoreniu podmienok pre optimálny a cielenejší rozvoj mestských území na Slovensku,“ uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo vlastnom materiáli.
V pôsobnosti MIRRI bola splnená úloha, v rámci ktorej jedna pätina zdrojov z Programu Slovensko je vyčlenená na podporu strategických projektov uskutočnených nástrojom integrovaných územných investícií, pričom o výbere projektov rozhodujú jednotlivé regióny. Ministerstvo dopravy priebežne plní opatrenie na zlepšenie dostupnosti miest prostredníctvom verejnej osobnej dopravy, ale aj budovania cyklotrás a ďalšej cyklistickej infraštruktúry.
Podarilo sa napríklad zjednotiť tarifné a prepravné podmienky vo verejnej osobnej doprave vrátane elektronických systémov platieb, posilniť regionálne dopravné siete a prepojiť ich či zlepšiť poskytovanie dopravných informácií o vlakových spojeniach, meškaniach a výlukách. Od decembra minulého roka nový grafikon železničnej dopravy priniesol pravidelné a častejšie spojenia medzi Bratislavou a Košicami, keď vlaky premávajú každú hodinu a pribudlo aj viac regionálnych spojov, vyše 70 nových vlakov denne. Od roku 2026 bude tiež možné cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami na jeden cestovný lístok po celom Slovensku.
Ministerstvo životného prostredia zase priebežne podporuje ochranu biodiverzity v mestách a obciach, a to tvorbou zelenej infraštruktúry či prepojením aktivít pre zdravie ľudí. Jedným z krokov na podporu biodiverzity je aj dokument Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky SR do roku 2030. Podľa tejto stratégie by sa mal podiel zelene v mestách, meraný počtom obyvateľov, v celoslovenskom priemere zvyšovať aspoň na 40 % a všetci obyvatelia krajských miest by mali mať prístup k zeleni do desiatich minút.
