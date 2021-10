Všetky priority digitálnej stratégie sa darí postupne napĺňať

Bratislava 7. októbra (TASR) – Všetky priority definované v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 sa darí postupne napĺňať. Skonštatovalo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo vyhodnocujúcej správe, ktorú vo štvrtok vzal na vedomie vládny kabinet.



"Stratégiu nie je v tejto fáze potrebné aktualizovať o nové ciele a priority, avšak za dôležitejšie považujeme implementáciu nastavenej vízie pomocou akčných plánov s konkrétnymi opatreniami, plánu obnovy a odolnosti a novej partnerskej dohody," podotkol rezort vo vyhodnotení.



Ako pripomenul rezort, stratégia kladie dôraz na inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát či vysokovýkonné počítače, ktoré by sa mali stať novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti Slovenska.



Medzi prioritné oblasti zaradili tvorcovia stratégie napríklad schopnosť podnikateľov využívať a vytvárať inovácie, pričom v tejto prioritnej sfére rezort skonštatoval, že transformácia priemyslu na priemysel 4.0 bude podporená aj peniazmi z plánu obnovy. Okrem toho vznikajú na Slovensku európske centrá digitálnych inovácií a realizuje sa viacero aktivít smerujúcich k budovaniu funkčného digitálneho ekosystému. Vlani vzniklo Národné superpočítačové centrum a aktuálne je v prípade založenie združenia Národné centrum pre kvantové technológie.



V rámci prioritnej oblasti spoločnosť a vzdelávanie rezort vyzdvihol reformy ako stratégia celoživotného vzdelávania, stratégia SR pre mládež či komponenty plánu obnovy. Takisto poukázal na dôležitosť tém spojených s rozvojom digitálnych zručností v rámci prípravy novej partnerskej dohody na roky 2021 – 2027.



V kontexte verejnej správy ministerstvo zdôraznilo budúci vznik digitálnej platformy pre životné situácie či zavedenie zmien, ktoré vybudujú nové digitálne služby štátu postavené na jednotnom dizajne a založené na potrebách používateľov.



Podobne je na tom s napĺňaním aj akčný plán k stratégii na roky 2019 - 2022. Podľa rezortu je z 30 opatrení v realizácii alebo sú úplne splnené. "Zhoršená epidemiologická situácia spôsobení šírením ochorenia COVID-19 spôsobila posun v plnení viacerých opatrení, avšak ich celková realizácia nebola ohrozená," doplnilo ministerstvo.