ANALÝZA: Vstup Ukrajiny do EÚ ovplyvní agropotravinársky sektor

Bratislava 25. júna (TASR) - Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať významný vplyv na agropotravinársky sektor SR, a to v niektorých oblastiach aj negatívny. Vyplýva to z analýzy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú k uvedenej problematike agrorezort predložil s Úradom podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Analytický materiál v stredu schválil vládny kabinet.



Pôdohospodárstvo bude podľa analýzy MPRV patriť medzi najcitlivejšie sektory ovplyvnené rozšírením EÚ o Ukrajinu, ktorá predstavuje významného a vysoko konkurencieschopného aktéra v oblasti produkcie obilnín, olejnín a produktov živočíšneho pôvodu. Agrosektor v SR bude podľa vládneho materiálu čeliť tlaku na transformáciu, diverzifikáciu pestovaných plodín a orientáciu na produkty s vyššou pridanou hodnotou.



MPRV v analýze taktiež uviedlo, že vstup Ukrajiny do štruktúr EÚ môže negatívnym spôsobom ovplyvniť napríklad slovenskú produkciu hydiny, hydinového mäsa a konzumných vajec. Kým v roku 2021 sa podľa analýzy z Ukrajiny do SR doviezlo 1039 ton hydinového mäsa (za 1 milión eur), v roku 2023 to bolo 17.711 ton (za 35,16 milióna eur) a v roku 2024 už 22.878 ton (za 50,82 milióna eur).