Vláda vymenovala dvoch členov Rady Protimonopolného úradu
Na funkciu prvého člena rady kandidovali Martin Rajňák, Martin Jacko, pričom Gabriel Machlica odstúpil.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Vláda na rokovaní v stredu vymenovala dvoch z plánovaných troch nových členov Rady Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Martina Jacka a Ondreja Blaža na päťročné obdobie od 13. mája 2026 do 13. mája 2031. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa PMÚ Lívia Cseresová s tým, že tretieho člena rady vláda zatiaľ nevymenovala. Predseda PMÚ Juraj Beňa má neskôr predložiť nový zoznam zvyšných šiestich kandidátov na post v rade. Vláda mohla do Rady PMÚ, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, vyberať z viacerých navrhnutých kandidátov.
Šéf PMÚ predložil vláde pôvodne návrh na vymenovanie troch členov rady z dôvodu, že 12. mája sa v nej končí funkčné obdobie Michaelovi Simanovi, Martinovi Jackovi a Petrovi Sádovskému. Na základe výsledkov výberového konania s verejným vypočutím kandidátov navrhol vláde na každé z obsadzovaných troch miest v rade po troch kandidátoch, teda spolu deviatich, vrátane súčasných troch, ktorým uplynie mandát.
Na funkciu prvého člena rady kandidovali Martin Rajňák, Martin Jacko, pričom Gabriel Machlica odstúpil. O miesto druhého člena rady sa uchádzali Ondrej Marušiak, Peter Sádovský, Tomáš Miklošovič a o tretieho člena Ondrej Blažo, Peter Kresák, Michael Siman.
Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže predseda PMÚ predkladá vláde návrhy aspoň troch kandidátov na každého člena rady, najneskôr tri mesiace pred uplynutím ich funkčného obdobia. Vláda vymenuje členov rady do dvoch mesiacov od doručenia zoznamu kandidátov. Novovymenovaní členovia rady sa ujmú funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia skôr vymenovaných členov rady.
Rada PMÚ rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.
Radu PMÚ tvorí predseda a šesť členov. Predsedom rady je Beňa ako predseda PMÚ, členmi sú Danica Paroulková, Richard Kališ, Tibor Menyhart a spomínaní Martin Jacko, Peter Sádovský a Michael Siman.
Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich. Ak sa výkon člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na jeho zvyšok.
