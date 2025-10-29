< sekcia Ekonomika
Vláda vymenovala J. Štilichovú za štátnu tajomníčku rezortu športu
Štilichová pôsobila od roku 2017 na Slovenskom pozemkovom fonde, od minulého roka bola členkou rady fondu.
Autor TASR
Višňové 29. októbra (TASR) - Vláda odvolala Martina Krnáča z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Zároveň do tejto funkcie od 1. novembra vymenovala Janu Štilichovú. Rozhodla o tom v stredu na výjazdovom rokovaní v obci Višňové (okres Žilina).
