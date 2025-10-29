Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda vymenovala J. Štilichovú za štátnu tajomníčku rezortu športu

Na snímke bezpečnostné opatrenia pred začiatkom výjazdového rokovania vlády SR v obci Višňové, okres Žilina v stredu 29. októbra 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Štilichová pôsobila od roku 2017 na Slovenskom pozemkovom fonde, od minulého roka bola členkou rady fondu.

Autor TASR
Višňové 29. októbra (TASR) - Vláda odvolala Martina Krnáča z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Zároveň do tejto funkcie od 1. novembra vymenovala Janu Štilichovú. Rozhodla o tom v stredu na výjazdovom rokovaní v obci Višňové (okres Žilina).

