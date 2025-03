Vláda vymenovala splnomocnenca pre baterkáreň v Šuranoch

Bratislava 12. marca (TASR) - Bývalý konateľ štátnej spoločnosti MH Invest Roman Sabo sa stal splnomocnencom vlády SR pre významnú investíciu spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) EnergyX Slovakia. Tá má postaviť pri Šuranoch gigafabriku na výrobu batérií do elektromobilov za viac ako miliardu eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Splnomocnenec má zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii investície, ale bude mať právo aj predkladať na rokovania vlády návrhy materiálov, ktoré sa jej týkajú. Spolu s návrhom na vymenovanie splnomocnenca vláda schválila aj Štatút splnomocnenca, ktorý upravuje oblasti jeho pôsobnosti a hlavné úlohy, ktoré má vykonávať.



"Úlohou splnomocnenca bude hlavne podporovať implementáciu investície spoločnosti GIB EnergyX Slovakia a riešiť otázky súvisiace s danou investíciou vrátane otázok súvisiacich s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a investičnej zmluvy uzatvorenej 20. júna 2024 medzi spoločnosťami Gotion High-Tech Co., Ltd., GIB EnergyX Slovakia, s. r. o., MH Invest, s. r. o., a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR," priblížilo MH.



Splnomocnenca navrhuje ministerka hospodárstva SR a za svoju činnosť bude zodpovedať vláde SR.