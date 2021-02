Vláda vymenovala štyroch nových členov Dozornej rady Eximbanky

Bratislava 23. februára (TASR) – Exportno-importná banka SR (Eximbanka) má štyroch nových členov. Stali sa nimi Gabriel Havrilla, Ľuboslava Alexiková, Robert Krett a Lenka Ostrožlíková. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Igora Matoviča (OĽANO) zároveň z Dozornej rady Eximbanky odvolal Attilu Benczeho, Romana Bánoczaya, Mareka Ročkára a Mariána Podoláka.



Krett pôsobil v rôznych finančných inštitúciách a v súčasnosti je konateľom spoločnosti Elag Slovakia. Havrilla je zakladajúci partner a advokát spoločnosti Havrilla & Co. a Alexiková v súčasnosti pôsobí ako interná audítorka Prima banky Slovensko. Ostrožlíková pracuje ako riaditeľka odboru štátnych podnikov a špecifických operácií štátu na Ministerstve financií SR.



Zo siedmich členov Dozornej rady Eximbanky už vláda vlani začiatkom decembra vymenila ďalších dvoch, keď sa nimi stali bývalý guvernér Národnej banky Slovenska a bývalý predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko, ako aj ekonóm Vladimír Vaňo.



Eximbanka je štátna finančná inštitúcia, ktorá má za úlohu podporu exportu. Na finančnom trhu vystupuje ako špecializovaná inštitúcia, ktorá poskytuje bankové aj poisťovacie služby. Primárnym cieľom Eximbanky je umožniť vstup slovenským exportérom do projektov a teritórií, ktoré komerčný finančný sektor považuje za príliš rizikové.