Vláda vymenovala tajomníkov nového rezortu, schválila aj návrh kapitol

Bratislava 1. februára (TASR) - Do funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva cestovného ruchu a športu SR boli vymenovaní Ján Krišanda a Marek Harbuľák. Zároveň bol odobrený aj návrh programov kapitol novovzniknutého rezortu. Vyplýva to z viacerých návrhov ministra cestovného ruchu a športu SR Dušana Keketiho (nominant SNS), ktoré vo štvrtok schválila vláda.



Ján Krišanda v minulosti pôsobil na poste štátneho tajomníka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. V telovýchove a športe má podľa priloženého životopisu celkovú profesionálnu prax 37 rokov.



Marek Harbuľák vykonával funkciu prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a taktiež bol riaditeľom niekoľkých hotelov.



Vláda vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu nového rezortu Pavla Sýkorčina. Predtým pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Schválené bolo aj vytvorenie nových programov novovzniknutého rezortu, a to Tvorba a implementácia politik, Rozvoj a podpora cestovného ruchu a Rozvoj a podpora športu. Minister cestovného ruchu a športu Keketi má povinnosť vytvoriť ich prostredníctvom Rozpočtového informačného systému do 9. februára tohto roku.