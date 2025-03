Vláda vymenovala za nového štátneho tajomníka MIRRI Radomíra Šalitroša

Bratislava 21. marca (TASR) - Novým štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa stane Radomír Šalitroš. Do funkcie ho v piatok vymenovala vláda. Zároveň kabinet odvolal doterajších štátnych tajomníkov MIRRI Michala Kaliňáka a Ivana Ivančina.



Vláda na piatkovom rokovaní vymenovala aj nového generálneho tajomníka služobného úradu MIRRI, ktorým sa stal Michal Belák. V minulosti pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve zdravotníctva SR, do vlaňajšieho októbra ako poradca ministra.



Šalitroš doteraz pôsobil ako poslanec Národnej rady (NR) SR. Spolu s novým ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý) ho v januári vylúčili z koaličného Hlasu-SD. So skupinou nespokojných poslancov rokoval premiér Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti so zabezpečením ich podpory vláde. Po úprave koaličnej zmluvy sa Hlas-SD vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer-SD. Novým ministrom investícií sa stal v stredu (19. 3.) Migaľ.