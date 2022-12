Vláda výrazne zvýšila ročný príspevok do jadrového fondu elektrárňam

Bratislava 15. decembra (TASR) – Celková výška ročného príspevku slovenských jadrových elektrární do jadrového fondu sa oproti roku 2019 zvýši o 42 miliónov eur na 107,8 milióna eur. Z toho po novom bude platiť príspevok už aj jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. bloku, a to vo výške 29,4 milióna eur. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu, ktoré vo štvrtok schválila vláda.



"Výšku povinných príspevkov a povinných platieb navrhuje rada správcov v spolupráci s prevádzkovateľmi jadrových zariadení," priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k schválenej vyhláške. Konečný návrh výšky povinných príspevkov a povinných platieb predkladá Národný jadrový fond Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré ho po prerokovaní predloží vláde SR na schválenie.



Jadrový fond spravuje financie od jadrových zariadení určené na ich likvidáciu, spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov, a tiež na skladovanie a ukladanie vyhoretého jadrového paliva.