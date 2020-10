Z cieľov v informatizácii do konca roka sa splní zrejme polovica

Bratislava 7. októbra (TASR) – Slovensko malo dosiahnuť do konca tohto roka celkovú spokojnosť občanov so službami eGovernmentu na úrovni 73 %. Ku koncu minulého roka bolo v tomto kontexte spokojných 56 % občanov. Štát teda predpokladá, že tento cieľ splní len čiastočne. Rovnako čiastočné splnenie cieľov predpokladá v ďalších dvoch prípadoch. Splniť sa pravdepodobne podarí 19 cieľov a vôbec sa v požadovanom termíne nesplní 18. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR – Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR (NKIVS), ktorý v stredu vláda vzala na vedomie.



Splniť sa pravdepodobne podarí cieľ, aby 74 % občanov používalo služby eGovernmentu, keďže už ku koncu minulého roka bol tento ukazovateľ na úrovni takmer 70 %. Naopak, nesplní sa cieľ, ktorý hovorí o podiele dát o občanovi, s ktorými môže občan manipulovať cez službu Moje dáta – mal byť na úrovni 90 %. Služba Moje dáta totiž ešte nie je v prevádzke, pilotnú verziu bude štát testovať tento rok a verejnosti ju sprístupní pravdepodobne v roku 2021.



Už ku koncu vlaňajška bolo percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet vyšší ako cieľ (bol na úrovni 49,3 %, cieľ je 48 %). Cieľ sa podarilo prekonať aj v prípade podielu populácie, ktorý využíva širokopásmový internet pravidelne (cieľ bol 90 %, ku koncu roka 2019 bol stav 92,6 %).



Čo sa týka služieb zameraných na nárast konkurencieschopnosti, požadovanú úroveň celkovej spokojnosti podnikateľov so službami eGovernmentu (74 %) splní Slovensko len čiastočne. Nepodarí sa splniť zníženie administratívnej záťaže na 35 % a regulačnej záťaže na 50 %. Cieľom do konca tohto roka bol aj 40-percentný podiel malých a stredných podnikov predávajúcich tovar a služby online. Tento podiel z východiskovej situácie (11,6 %) do konca minulého roka dokonca poklesol na 11,4 %.



Cieľom do konca roku 2020 bolo mať vo verejnej správe 200 aplikácií, ktoré kreatívne využívajú otvorené dáta a otvorené API. "Na data.gov.sk sú aktuálne zaregistrované štyri aplikácie," uviedli v materiáli. Naopak, pri využívaní otvorených dát sa pravdepodobne podarí splniť cieľ publikovania 98 % údajov ako otvorených dát.