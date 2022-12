Vláda zaistí náhradné bývanie osobám dotknutým stavbou D3 Zelený most

Bratislava 14. decembra (TASR) – V rámci výstavby projektu D3 Zelený most Svrčinovec je nutné realizovať asanáciu šiestich nelegálnych nehnuteľností a súvisiacich drobných objektov. Obýva ich 36 osôb, ktorým bude potrebné zabezpečiť náhradné bývanie. Vyčlení sa preto suma do 400.000 eur na nadobudnutie nehnuteľností vhodných na tento účel. Vyplýva to z návrhu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v stredu odobrila vláda.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je investorom stavby D3 Svrčinovec – Skalité, na realizáciu ktorej bol schválený a preinvestovaný nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku pre tento projekt zo strany Európskej komisie bola výstavba ekoduktu Zelený most Svrčinovec. Ak sa ekodukt nebude realizovať, SR bude povinná vrátiť nenávratný finančný príspevok poskytnutý na celú stavbu D3 Svrčinovec – Skalité v rámci OP Integrovaná infraštruktúra v celkovej výške 285,2 milióna eur.



Rezort dopravy podotkol, že aj v súlade s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva v podobnom prípade nemôže dôjsť k vysťahovaniu bez toho, aby bolo zabezpečené náhradné ubytovanie pre zraniteľné osoby bez ohľadu na zákonnosť alebo nezákonnosť ich pobytu v obydliach.



V danom regióne sa podľa MDV nepodarilo z dostupných kapacít zabezpečiť akúkoľvek primeranú bytovú náhradu, a to ani vo forme prístrešia. Rezort dopravy skonštatoval, že z hľadiska časového úseku, v ktorom je potrebné náhradu poskytnúť, aby bolo možné odstrániť stavby brániace výstavbe D3 Zelený most Svrčinovec, je v súčasnosti reálna len forma obstarania náhrady kúpou existujúcej budovy alebo budov v danom regióne a ich prevádzkovanie vo forme nájomnej zmluvy, prípadne zmluvy o ubytovaní.



"Nadobudnuté nehnuteľnosti budú ponúknuté na ubytovanie osobám, ktoré sú v súčasnosti nahlásené na trvalý pobyt v šiestich nehnuteľnostiach (rodinný dom a ďalších päť nelegálnych obydlí) a ktoré budú odstránené pred začatím stavby D3 Zelený most Svrčinovec. Za ubytovanie a služby s ním spojené budú ubytované domácnosti povinné platiť," priblížilo MDV.



Mimoriadne sa preto uvoľnia výdavky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v roku 2022 v sume do 400.000 eur. Majú byť poskytnuté formou dotácie právnickej osobe Fimila na nadobudnutie nehnuteľností vhodných na poskytnutie náhradného bývania.