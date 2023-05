Vláda: Zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny na Slovensko sa zúžil

Bratislava 3. mája (TASR) - Zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny na Slovensko sa zúžil. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na zmenu uznesenia vlády z apríla tohto roku, ktorý v stredu schválil vládny kabinet v súvislosti s utorkovým (2. 5.) rozhodnutím Európskej komisie (EK) dočasne zakázať dovoz vybraných agrokomodít z Ukrajiny.



"Nariadenie Európskej komisie ustanovuje užší rozsah vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny, než na ktoré sa vzťahuje uznesenie vlády SR zo 17. apríla 2023. Preto je potrebné zúžiť zákaz dovozu len na pšenicu, kukuricu, semená repky a slnečnice," spresnilo MPRV.



Opatrenia EK vstúpili do platnosti 2. mája a potrvajú do 5. júna. Počas tohto obdobia môžu byť semená pšenice, kukurice, repky a slnečnice s pôvodom na Ukrajine naďalej uvádzané do voľného obehu v celej EÚ okrem piatich členských štátov v jej susedstve - Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Ukrajinské produkty môžu cez tieto krajiny aj naďalej prúdiť prostredníctvom spoločného colného tranzitného postupu alebo môžu byť prepravované na územia mimo EÚ.



Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko sa zároveň zaviazali zrušiť nedávno prijaté jednostranné opatrenia týkajúce sa pšenice, kukurice, repky a slnečnice, ale tiež akýchkoľvek iných produktov pochádzajúcich z Ukrajiny.