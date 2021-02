Zákazky na upratovanie by mali byť na Slovensku ekologické

Bratislava 10. februára (TASR) – Pri obstarávaní čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb by mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uplatňovať environmentálne hľadisko. Obciam, mestám a samosprávnym krajom sa to odporúča. Vyplýva to z návrhu metodiky pre túto produktovú skupinu v rámci zeleného verejného obstarávania, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda. Predkladateľmi materiálu sú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Cieľom je podľa predkladacej správy podpora rozvoja zeleného verejného obstarávania, strategického nástroja, prostredníctvom ktorého dochádza k vynakladaniu verejných finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dosahu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác.



"Štát prostredníctvom uplatňovania zeleného verejného obstarávania prispieva k napĺňaniu svojich cieľov v oblasti zmierňovania a predchádzania zmeny klímy, ochrany životného prostredia i zdravia obyvateľstva," uvádza sa v materiáli.



Na Slovensku je však na základe výsledkov monitorovania zeleného verejného obstarávania úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania dlhodobo nízka. Podľa dát z posledného monitorovania v roku 2020 bol podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní v roku 2019 na úrovni 0,31 %, pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek, a na úrovni 10,92 % pokiaľ ide o ich hodnotu v eurách bez DPH. Strategickým cieľom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 je dosiahnuť 50-percentný podiel zrealizovaných "zelených" zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov.



Predložený materiál vymedzuje v rámci predmetnej produktovej skupiny jednotlivé CPV kódy (kódy v spoločnom slovníku obstarávania) tovarov a služieb, pri ktorých sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy povinné uplatňovať environmentálne hľadisko. Orgánom územnej samosprávy sa to odporúča. Zároveň v rámci metodík poskytuje pre verejných obstarávateľov návod, ako postupovať pri vytvorení zákazky, ktorú bude možné z environmentálneho hľadiska označiť ako "zelenú".