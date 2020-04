Zamestnávateľom má byť odpustené platenie poistného za apríl

Bratislava 16. apríla (TASR) – Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka.



Táto výnimka sa má týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Parlament má o nej rokovať v skrátenom režime.



Zároveň bude môcť vláda nariadením ustanoviť ďalšie obdobie, za ktoré nebudú musieť zamestnávatelia alebo SZČO zaplatiť poistné.



Uzatvorenie prevádzky preukážu zamestnávatelia čestným vyhlásením, ktoré predložia Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie sú povinní zaplatiť poistné. Za apríl tak bude potrebné urobiť najneskôr do 11. mája tohto roka, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok. Nezaplatenie odpusteného poistného nemá však mať vplyv na nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku.



Novelou zákona sa zároveň má rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest počas mimoriadnej situácie. Táto podpora sa má vzťahovať aj na tých, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, respektíve pohľadávky voči úradu práce plnia aj dodatočne formou splátkového kalendára alebo z dôvodu straty tržieb v marci tohto roka si neboli schopní splniť tieto povinnosti.



Rovnako ako pri poistnom je tiež podľa rezortu práce potrebné v apríli tohto roka oslobodiť od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa, ktorý povinne platí príspevky za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.



Ministerstvo práce vyčíslilo, že novela zákona by sa mala dotknúť 21 600 SZČO, pričom priemerné odpustené poistné na sociálne poistenie má byť vo výške 181,8 eura.