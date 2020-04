Vláda zdigitalizuje stavebné konanie a zruší stavebné úrady

Bratislava 20. apríla (TASR) – Vláda SR sa zaviazala k plnej digitalizácii stavebného konania, a to najneskôr do novembra 2021. Vyplýva to z jej programového vyhlásenia, ktoré kabinet odsúhlasil v nedeľu (19. 4.). Medzi ďalšími plánmi novej vlády je aj umožniť obciam vyjadriť svoje požiadavky na rozvoj územia či významne eliminovať byrokraciu v stavebníctve. Kabinet chce tiež zrušiť stavebné úrady a posilniť pozíciu špecializovaných okresných úradov pri analýze vplyvov a záujmov aktérov. Posilniť chce aj postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie pri kontrole stavebníctva a rozhodovaní v rozporovom konaní.



Vláda chce rekodifikovať stavebné právo, čo má motivovať aktérov na konštruktívnu participáciu. Zaviazala sa schváliť nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia, a to do októbra tohto roka.



Vládny kabinet chce rekodifikáciou stavebného práva zefektívniť prípravy a realizácie stavieb a investičných zámerov pri súčasnom rešpektovaní legislatívy životného prostredia. Väčší dôraz sa bude klásť aj na zodpovednosť osôb vo výstavbe za kvalitu stavieb.



Cieľom vládneho kabinetu je aj zefektívnenie procesu EIA a jeho nastavenie na medzinárodný štandard vyspelých krajín. Posilní sa aj pozícia projektanta, ale i jeho zodpovednosť. Štát vstúpi do procesu len v prípade zistených rozporov. „Tým sa výrazne eliminuje možnosť obštrukcií, posilňuje sa pozícia všetkých aktérov a títo sú motivovaní k aktívnej a konštruktívnej súčinnosti,“ napísali vo vyhlásení.



Kabinet si lepšie posvieti na infraštruktúrne projekty a na projekty v záujme miest, obcí či samosprávnych krajov. Bude klásť dôraz na ich lepšiu prípravu, účinné nástroje na vyrovnanie vlastníckych práv k pozemkom vrátane úpravy legislatívy týkajúcej sa rýchleho a efektívneho, no spravodlivého procesu vyvlastňovania – a na odstránenie legislatívnych a faktických prekážok spomaľujúcich proces výstavby takýchto stavieb.



Kabinet sa zaviazal prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR k spolupodieľaniu sa na vzdelávaní a zvyšovaní odbornej úrovne štátneho aparátu. Ďalej bude podporovať európske politiky smerujúce k ochrane klímy, hlavne výstavbu energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov s prvkami inteligentnej automatizácie budov. Zrevitalizuje aj zastaraný bytový fond a tvorbu nového štátneho nájomného bývania.