Vláda: Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť

Bratislava 16. decembra (TASR) - Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť. Ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona. Vyplýva to z návrhu zákona Ministerstva vnútra SR, ktorým sa upravuje zákon o živnostenskom podnikaní. V stredu to schválila vláda.



Návrh zároveň upravuje aj zákon o obecnom zriadení. Po novom má byť zrejmé, že obec nemôže nad rámec zákona vyžadovať od podnikateľov oznamovanie konkrétneho času predaja v obchode, ani oznamovanie konkrétneho času prevádzky služieb. V jej kompetencii je iba stanoviť dobu predaja v obchode a čas prevádzky služieb.



V rámci zjednodušenia živnostenského podnikania sa má napríklad predĺžiť lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne, ale aj lehota na preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia. Zmierniť sa majú aj požiadavky na predkladanie údajov pri ohlasovaní živnosti.



Upraviť sa má aj minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti. "Minimálna lehota na pozastavenie živnosti sa skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac. Vďaka tejto zmene sa inštitút stáva oveľa flexibilnejším a pravdepodobne bude v praxi častejšie využívaný," uvádza sa v návrhu. Predĺženie maximálnej lehoty z troch rokov na štyri roky má zabezpečiť väčší časový priestor na vysporiadanie sa s okolnosťami, pre ktoré došlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti. "Určenie hornej hranice lehoty na pozastavenie výkonu živnosti je nevyhnutné najmä z dôvodu zabezpečenia korektnosti údajov v živnostenskom registri," dodáva predklateľ, ktorým je minister vnútra.



Znižuje sa tiež počet remeselných živností. Vzhľadom na nízky záujem o oprávnenie na podnikanie v odboroch Galvanizácia kovov a Smaltovanie sa tieto činnosti majú stať voľnými živnosťami.



Pri viazaných živnostiach Vývoj a výroba zbraní alebo streliva a Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní sa má požadovaná prax skrátiť z desiatich rokov na šesť. Pri viazanej živnosti Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel navrhujú skrátiť požadovanú prax z dvoch na jeden rok.



Pri viazanej živnosti Vyučovanie v odbore umenia by po novom mohla stačiť namiesto desaťročnej praktickej činnosti v odbore iba šesťročná. Zákon má upraviť aj prax pre živnostníkov, ktorí prevádzkujú cestovnú agentúru alebo kanceláriu.



Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2021.