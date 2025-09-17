< sekcia Ekonomika
Vláda: Životné podmienky osôb so zdravotným znevýhodnením sa zlepšujú
Ide napríklad o zjednotenie posudkového systému v oblasti sociálnych služieb či sprístupnenie elektronických vzdelávacích dokumentov pre tieto osoby.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Viaceré úlohy v rámci zlepšenia životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím sa plnia. Ide napríklad o zjednotenie posudkového systému v oblasti sociálnych služieb či sprístupnenie elektronických vzdelávacích dokumentov pre tieto osoby. Uvádza to Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2024 a návrh na jeho aktualizáciu, ktorý v stredu schválila vláda.
Medzi splnenými úlohami je napríklad zákon o rodine, ktorý ustanovil, že rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nebude automaticky vylúčený z výkonu rodičovských práv a povinností. Ďalej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zabezpečilo návrhom nariadení vlády implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre zdravotne znevýhodnené osoby. Rovnako sa podarilo zjednotiť aj posudkový systém v oblasti sociálnych služieb. Ministerstvo vnútra (MV) SR zase zabezpečilo alternatívny prístup v podobe mobilnej aplikácie k službám čísla tiesňového volania 112 a k informáciám o ohrození.
Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR sa čiastočne podarilo splniť cieľ v rámci antidiskriminačného zákona, pričom vypracovalo pracovnú verziu novely zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou. Jednou zo splnených úloh bolo aj zlepšenie prístupu k zubno-lekárskemu ošetreniu v celkovej anestézii pre zdravotne znevýhodnené osoby z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Niektoré ciele by mali byť splnené v rámci návrhu aktualizácie Národného programu do 31. decembra 2030. Vyššie územné celky by tak mali priebežne zvyšovať prístupnosť dopravných bezbariérových vozidiel a dopravnej infraštruktúry v regiónoch či inštalovať digitálne informačné tabule s hlasovým oznámením na dožiadanie na zastávkach verejnej osobnej dopravy. Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo tiež priebežne vydávať a sprístupňovať periodické aj neperiodické publikácie alebo slovenské filmy s audiokomentárom a titulkami pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím.
MPSVR by malo okrem úpravy financovania sociálnych služieb prehodnotiť vybrané druhy služieb a zabezpečiť prebratie smernice EÚ o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, rovnako aj o európskom parkovacom preukaze. MZ má predložiť do legislatívneho procesu nový zákon o zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách s ohľadom na nové úpravy na úrovni EÚ. Do roku 2030 by sa mala tiež zlepšiť dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a zefektívniť preplácanie zdravotníckych úkonov u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Medzi splnenými úlohami je napríklad zákon o rodine, ktorý ustanovil, že rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nebude automaticky vylúčený z výkonu rodičovských práv a povinností. Ďalej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zabezpečilo návrhom nariadení vlády implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre zdravotne znevýhodnené osoby. Rovnako sa podarilo zjednotiť aj posudkový systém v oblasti sociálnych služieb. Ministerstvo vnútra (MV) SR zase zabezpečilo alternatívny prístup v podobe mobilnej aplikácie k službám čísla tiesňového volania 112 a k informáciám o ohrození.
Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR sa čiastočne podarilo splniť cieľ v rámci antidiskriminačného zákona, pričom vypracovalo pracovnú verziu novely zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou. Jednou zo splnených úloh bolo aj zlepšenie prístupu k zubno-lekárskemu ošetreniu v celkovej anestézii pre zdravotne znevýhodnené osoby z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Niektoré ciele by mali byť splnené v rámci návrhu aktualizácie Národného programu do 31. decembra 2030. Vyššie územné celky by tak mali priebežne zvyšovať prístupnosť dopravných bezbariérových vozidiel a dopravnej infraštruktúry v regiónoch či inštalovať digitálne informačné tabule s hlasovým oznámením na dožiadanie na zastávkach verejnej osobnej dopravy. Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo tiež priebežne vydávať a sprístupňovať periodické aj neperiodické publikácie alebo slovenské filmy s audiokomentárom a titulkami pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím.
MPSVR by malo okrem úpravy financovania sociálnych služieb prehodnotiť vybrané druhy služieb a zabezpečiť prebratie smernice EÚ o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, rovnako aj o európskom parkovacom preukaze. MZ má predložiť do legislatívneho procesu nový zákon o zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách s ohľadom na nové úpravy na úrovni EÚ. Do roku 2030 by sa mala tiež zlepšiť dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a zefektívniť preplácanie zdravotníckych úkonov u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.