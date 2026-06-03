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Vláda zmenila a doplnila úlohu v rámci prípravy rýchlostnej cesty R8
Ministerstvo dopravy (MD) SR navrhlo pôvodné znenie úlohy rozdeliť do dvoch samostatných úloh.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila zmenu a doplnenie úlohy v rámci prípravy rýchlostnej cesty R8. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávanie na spracovateľa informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene do 31. augusta 2026 a na spracovateľa správy o hodnotení EIA do 31. júla 2027. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu predložil minister dopravy.
Pôvodne mal v spolupráci s ministrom životného prostredia zabezpečiť kroky k ukončeniu posudzovania vplyvov na životné prostredie (zámer EIA, správa EIA) pre R8 a verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie do 31. augusta 2026. Išlo o súčasť uznesenia vlády k analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Topoľčany a Zlaté Moravce s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti z 27. novembra 2024.
Ministerstvo dopravy (MD) SR navrhlo pôvodné znenie úlohy rozdeliť do dvoch samostatných úloh. „V prvom kroku by Národná diaľničná spoločnosť zabezpečila obstaranie spracovateľa Informácie o navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Následne by v druhom kroku zaistila spracovateľa Správy o hodnotení (EIA) v zmysle uvedeného zákona,“ uviedlo v materiáli MD.
Obstarávanie projektovej dokumentácie podľa ministerstva nebude predmetom úloh, keďže je najskôr potrebné mať spracované posúdenie EIA, to znamená stanovený variant trasovania a získané právoplatné záverečné stanovisko, v zmysle prílohy zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
„Až následne bude možné pristúpiť k príprave podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie a následne k samotnému obstarávaniu dokumentácie,“ dodalo MD. Úlohy budú podľa neho pokryté v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
NDS má v pláne vybudovať trasu R8 Nitra - križovatka R2 v dĺžke takmer 55 kilometrov. Podľa webu diaľničiarov je v procese prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti.
Pôvodne mal v spolupráci s ministrom životného prostredia zabezpečiť kroky k ukončeniu posudzovania vplyvov na životné prostredie (zámer EIA, správa EIA) pre R8 a verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie do 31. augusta 2026. Išlo o súčasť uznesenia vlády k analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Topoľčany a Zlaté Moravce s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti z 27. novembra 2024.
Ministerstvo dopravy (MD) SR navrhlo pôvodné znenie úlohy rozdeliť do dvoch samostatných úloh. „V prvom kroku by Národná diaľničná spoločnosť zabezpečila obstaranie spracovateľa Informácie o navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Následne by v druhom kroku zaistila spracovateľa Správy o hodnotení (EIA) v zmysle uvedeného zákona,“ uviedlo v materiáli MD.
Obstarávanie projektovej dokumentácie podľa ministerstva nebude predmetom úloh, keďže je najskôr potrebné mať spracované posúdenie EIA, to znamená stanovený variant trasovania a získané právoplatné záverečné stanovisko, v zmysle prílohy zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
„Až následne bude možné pristúpiť k príprave podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie a následne k samotnému obstarávaniu dokumentácie,“ dodalo MD. Úlohy budú podľa neho pokryté v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
NDS má v pláne vybudovať trasu R8 Nitra - križovatka R2 v dĺžke takmer 55 kilometrov. Podľa webu diaľničiarov je v procese prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti.