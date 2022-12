Vláda zmenila nariadenie o cene tepla, namiesto 15% to bude 20 eur/MWh

Bratislava 29. decembra (TASR) - Zvýšenie ceny tepla pre domácnosti v bytových domoch nebude obmedzené rastom aktuálnych cien o maximálne 15 %, ako to schválila vláda 15. decembra, ale nárast bude o maximálne 20 eur na megawatthodinu (MWh). Vyplýva to z novely nariadenia, ktorú vo štvrtok schválila vláda.



"Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt sa navrhuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej úradom pre rok 2022 vo výške 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k nariadeniu.



Rezort hospodárstva v novele nariadenia vlády vypustil ustanovenie, ktoré určovalo termíny preddavkov na pokrytie nákladov, súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch. Rozdiely medzi cenami danými limitom nárastu a skutočnými nákladmi, zodpovedajúcimi cene tepla na rok 2023, majú byť regulovaným dodávateľom vyrovnané najneskôr do 31. augusta 2024.