Vláda znovu schválila žiadosť o prerokovanie zmeny rozpočtu skrátene

Bratislava 5. októbra (TASR) – Vláda v stredu opätovne schválila žiadosť o prerokovanie novely zákona o štátnom rozpočte v skrátenom legislatívnom konaní. Prvú žiadosť z minulého týždňa Národná rada (NR) SR neodsúhlasila. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zdôvodnil žiadosť tým, že bez urýchlenej novelizácie môže dôjsť k značným hospodárskym škodám.



Novela zákona o štátnom rozpočte zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. I keď sa oproti pôvodne schválenému rozpočtu výrazne zvýšili daňové príjmy štátu, bez zmeny zákona ich nie je možné v tomto roku použiť.



"Spotrebitelia, ako aj podnikatelia či subjekty verejnej správy sú preto nútení siahať na dno svojich finančných rezerv, ktoré by za normálnej situácie boli použité na hospodársky rast slovenskej ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Účelom návrhu novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 je tak zabezpečiť krytie vyššie uvedených vplyvov v súvislosti s elimináciou hroziacej hospodárskej krízy a rastom chudoby," uviedlo Ministerstvo financií SR v predkladacej správe k schválenému návrhu.



Rezort financií upozornil aj na to, že parlament schválil návrh na skrátené legislatívne konanie u zákona o 13. dôchodku, no na jeho vyplatenie je treba novelizovať aj práve zákon o štátnom rozpočte na rok 2022.