Vláda zosúladila nariadenie o investičnej pomoci s novelou zákona
Investičnú pomoc upravuje platná novela zákona o regionálnej investičnej pomoci. Jeho novelizáciu, na ktorú nadväzuje nariadenie, schválila vláda koncom januára.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude poskytovateľom investičnej pomoci. Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta ako samostatná forma investičnej pomoci bude zrušený. Mzdové náklady budú súčasťou dotácií na oprávnené náklady, ktorých poskytovateľom bude Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci, ktorú v utorok schválila vláda. Nariadenie zosúladila s novelou príslušného zákona.
Investičnú pomoc upravuje platná novela zákona o regionálnej investičnej pomoci. Jeho novelizáciu, na ktorú nadväzuje nariadenie, schválila vláda koncom januára. „V súlade s uznesením vlády zákon a návrh nariadenia vlády vytvárajú legislatívne podmienky na uvedenie do praxe Oznámenia Komisie - Rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu Dohody o čistom priemysle, čím sa posilňuje účinnosť investičnej podpory výroby čistých technológií,“ dodalo MH v dôvodovej správe k nariadeniu.
