Vláda zrušila, respektíve zmenila niektoré úlohy v rezorte dopravy
Ministri taktiež odsúhlasili posunutie úlohy predložiť na rokovanie vlády návrh koncepcie riešenia poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Vláda zrušila, respektíve zmenila na stredajšom rokovaní niektoré úlohy zo svojich uznesení, ktoré sa týkajú rezortu dopravy. Posunula napríklad splnenie úlohy zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa predprojektovej a projektovej dokumentácie pre projekt „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda - Komárno“, na účely získania územného rozhodnutia. Termín sa posúva z 31. decembra 2024 na koniec roka 2025.
Vládny kabinet taktiež posunul termín úlohy zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa predprojektovej a projektovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia koridoru Bratislava-Vajnory – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno“, na účely získania územného rozhodnutia z 31. decembra minulého roka na 28. februára 2026.
Ministri taktiež odsúhlasili posunutie úlohy predložiť na rokovanie vlády návrh koncepcie riešenia poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete z 31. decembra 2025 na 30. júna 2026.
