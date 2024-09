Vláda zrušila viacero legislatívnych úloh pre ministerstvo práce

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nemusí v septembri predložiť návrhy na novelizáciu zákonov o sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom poistení. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď schválila návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024.



"Predkladaný materiál bol pripravený po posúdení možnosti predloženia návrhov uvedených zákonov na septembrové rokovanie vlády SR. V stanovenom termíne nie je možné predložiť návrhy zákonov a naplniť účel ich prijatia podľa pôvodne stanovených cieľov," uviedlo MPSVR v predkladacej správe.



Cieľom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení má byť zabezpečenie neohrozenia výplatnej fázy v starobnom dôchodkovom sporení. Rezort práce aktuálne analyzuje celý dôchodkový systém, pričom potrebný čas na posúdenie podľa neho nie je možné odhadnúť.



Novela zákona o sociálnom poistení by mala zase zaviesť ročné zúčtovanie poistného na účel naplnenia záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR v období rokov 2023 až 2027. Vláda si stanovila za cieľ obnoviť reformný zámer zjednotenia daní, ciel a odvodov tak, aby miestom ich výberu bola finančná správa. Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje, aký vplyv by malo zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení, pričom zvažuje aj iné prístupy k optimalizácii výberu poistného na sociálne poistenie, prípadne jeho ponechanie v aktuálnej podobe.



"Existujú pochybnosti o efektívnosti zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení. Podľa predbežných odhadov zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení okrem iného predstavuje značné výdavky na strane Sociálnej poisťovne, pričom len jednorazové náklady na zmenu a prípravu 22 informačných systémov Sociálnej poisťovne ohľadom jeho zavedenia podľa doteraz avizovaných informácií Sociálnou poisťovňou by znamenali výdavok vo výške 30 miliónov eur," priblížilo MPSVR.



Doplnilo, že prevádzka a údržba informačných systémov by každoročne predstavovala výdavky vo výške 4,5 milióna eur. Zároveň by musela podľa rezortu práce poisťovňa prijať približne 3480 nových zamestnancov, čo predstavuje ďalšie náklady vo výške 9,3 milióna eur. Finančné výdavky by si vyžadovala aj úhrada poštovného, čo by pri súčasných cenách stálo poisťovňu ročne viac ako päť miliónov eur. Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení si tak podľa MPSVR vyžaduje dlhší čas na prípravu zmien.