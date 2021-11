Vláda zvýši pandemickú pomoc na úroveň schémy Prvá pomoc+

Bratislava 24. novembra (TASR) - Štát zvýši pandemickú pomoc za mesiace november a december 2021 na úroveň schémy Prvá pomoc+. Príspevky z jednotlivých opatrení tejto schémy tak budú za tieto dva mesiace na úrovni vlaňajšieho záveru roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a ktorý odobril kabinet. Opatrenie 3B sa však aj zo zvýšenej schémy vynecháva.



"Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 považujeme za dôležité pokračovať naďalej v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zasiahnutým mimoriadnou situáciou," napísal rezort práce v materiáli. Podporí sa tým stabilizácia úrovne zamestnanosti, ako aj podnikateľského prostredia, ktoré významne ovplyvňujú negatívne faktory, ako zníženie odbytu v dôsledku šírenia nákazy.



"Zamestnávateľom sa tak vytvorí rozhodovací priestor na udržanie pracovných miest a lepšie plánovanie zdrojov i napriek ďalším očakávaným výkyvom v ekonomike," dodal rezort.



Poskytovanie pandemickej pomoci počas posledných dvoch mesiacov jej fungovania teda bude vyššie, než sa plánovalo. Na to však bude treba aj dodatočné peniaze, rezort to vyčíslil na skoro 129 miliónov eur. Ako spresnil, z toho 93 miliónov treba na zvýšenú potrebu pomoci spôsobenú zhoršenou pandemickou situáciou oproti júnovým očakávaniam a skoro 36 miliónov eur na rozšírenie pomoci na rámec Prvá pomoc+ bez opatrenia 3B.



Celkové predpokladané výdavky na pandemickú pomoc na udržanie zamestnanosti sa tak zvyšujú oproti očakávaným zhruba 2,24 miliardy eur na skoro 2,4 miliardy eur.