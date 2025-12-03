< sekcia Ekonomika
Vláda: Zvýšiť bezpečnosť na tratiach majú systém ETCS či kamery
Materiál v súvislosti s návrhom opatrení znižujúcich nehodovosť v železničnej doprave, ktorý vláda schválila 12. novembra, predložil na vládu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý v stredu schválila vláda, zahŕňa opatrenia v ôsmich kľúčových oblastiach. Tie rátajú napríklad s rozšírením zabezpečovacieho systému ETCS na tratiach a v rušňoch, ako aj rádiového systému GSM-R. Zavedené majú byť tiež kamery v lokomotívach či sledovanie pracovného času rušňovodičov.
Materiál v súvislosti s návrhom opatrení znižujúcich nehodovosť v železničnej doprave, ktorý vláda schválila 12. novembra, predložil na vládu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Ide o reakciu na dve vážne železničné nehody z 13. októbra pri Rožňave a 9. novembra pri Pezinku.
Zavedenie vlakového zabezpečovača ETCS na šiestich traťových úsekoch, najmä medzi Varínom a výhybňou Paludza, Markušovcami a Krompachmi, Kysakom a Košicami až do Čiernej nad Tisou, by malo stáť predbežne 1,36 miliardy eur. Zavedený má byť aj v bratislavskom uzle a na úseku Púchov - Lúky pod Makytou. Predpokladaný čas nasadenia tohto systému na týchto úsekoch, bez ich komplexnej modernizácie, je v rokoch 2029 až 2034.
Na ďalších piatich úsekoch v rámci ich modernizácie by mal pribudnúť ETCS v rokoch 2031 až 2034 v odhadovanom objeme takmer 5 miliárd eur. Ide o úseky Devínska Nová Ves - Kúty - hranica SR/ČR, Paludza - Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok - Lučivná, Lučivná - Markušovce a Krompachy - Kysak. V súčasnosti je ETCS na 220 kilometroch tratí, čo je 29 percent tratí základnej transeurópskej dopravnej siete TEN-T.
Jednotky ETCS je potrebné inštalovať do viac ako dvesto rušňov železničných dopravcov, malo by to stáť skoro 170 miliónov eur. Systém GSM-R za vyše 77 miliónov eur majú doplniť na viacerých úsekoch v rokoch 2027 až 2030. Aktuálne je na 728 kilometroch tratí, pričom minimálne 637 kilometrov pokrýva trate TEN-T, teda 84 percent.
Na nákup 400 kamier pre rušňovodičov vo výkone v daný deň a dokovacích staníc na nabíjanie a sťahovanie záznamov na 28 nástupných miestach bude potrebné vynaložiť zhruba 400.000 eur. Toto preventívne opatrenie má predchádzať vzniku nehôd a zabezpečiť evidenciu konania zamestnanca počas jazdy vlaku. Dôvodom je podľa materiálu získavanie dôkazov na zistenie príčin a dokladovanie priebehu jazdy vlaku pri vzniku nehodových a mimoriadnych udalostí. Náklady na zavedenie systému sledovania pracovného času rušňovodiča by mali presiahnuť 300.000 eur.
Súčasťou opatrení je aj obstaranie technológie mobilných trenažérov pre rušňovodičov, nastavenie podmienok pre účastníkov súťaže v rámci plánovanej liberalizácie železničnej dopravy, ako aj zavedenie antikolízneho informačného ekosystému na vybraných tratiach. V pláne je tiež zriadenie nového vyšetrovacieho útvaru zlúčením súčasných útvarov v oblasti dopravy. Dopravný úrad má byť personálne posilnený po zavedení kontroly pracovného času rušňovodičov.
