Úprava cestnej dane má zlepšiť konkurencieschopnosť autodopravcov

Bratislava 5. marca (TASR) – Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej doprave na Slovensku by sa malo znížiť. Zároveň by sa tým mala posilniť ich konkurencieschopnosť voči autodopravcom z iných krajín. Vláda vo štvrtok schválila návrh zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo financií (MF) SR v nadväznosti na požiadavky autodopravcov.



Rezort dopravy navrhuje odstrániť podmienku "párovania" vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave. Nižšia ročná sadzba dane, než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla, by sa tak po novom mala priamo použiť pre všetky ťahače a návesy. Úľava, ktorá je aktuálne platná len na súpravy, by tak mala platiť aj na všetky samostatné ťahače a návesy.



Výhodou by malo byť zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu. "Uvedená zmena v porovnaní so súčasným systémom 'párovania' vozidiel v návesovej jazdnej súprave zvyšuje transparentnosť v spôsobe výpočtu daňovej povinnosti daňovníka, ako aj pri stanovovaní preddavkov na daň z motorových vozidiel," konštatuje rezort v predkladacej správe.



Zaviesť by sa mali súčasne nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá v kategórii N3 (vozidlá na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 ton) a O4 (prípojné vozidlá s hmotnosťou presahujúcou 10 ton). "Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 % do 10 % s ohľadom na vek vozidla a sú uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla," približuje MF v materiáli.



Legislatívna úprava tak ponecháva environmentálny aspekt zvýhodnením vozidiel s nižším vekom. Vozidlá do troch rokov by mali mať úľavu 50 %, vozidlá staršie ako 13 rokov by mali byť bez úľavy.



Ročné sadzby dane pre ťahač a náves rovnako ako úpravy ročných sadzieb daní by sa mali podľa návrhu uplatniť už na zdaňovacie obdobie 2020. Rezort financií na tento účel zverejní nový vzor daňového priznania, ktorý bude uverejnený na webovom sídle ministerstva.



Zvýšenie úľavy na základe veku pre vozidlá kategórie N3 a O4 si môžu podľa rezortu financií podnikateľské subjekty uplatniť na 85.000 vozidiel. Výpadok zo zavedenia nižších ročných sadzieb a percentuálneho zvýhodnenia vozidiel kategórie N3 a O4 odhaduje ministerstvo financií na 29,7 milióna eur.