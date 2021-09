Vláda:Do konca roka treba z eurofondov vyčerpať ešte 1,85 miliardy eur

Bratislava 22. septembra (TASR) – Do konca tohto roka treba vyčerpať z eurofondov ešte 1,85 miliardy eur. V priemere by sa tak mesačne malo čerpať aspoň 461 miliónov eur. Vyplýva to z Informácie o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. augustu a pokrok za august 2021 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú v stredu vládny kabinet vzal na vedomie. Tieto peniaze sa môžu dočerpávať ešte do roku 2023.



Do konca programového obdobia pritom ostáva vyčerpať ešte 9,23 miliardy eur, spolu s druhou tranžou protikrízového balíka REACT-EU to je 9,39 miliardy eur. Z toho vyše 740 miliónov eur je však možné vyčerpať do konca roka 2025.



"Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 je potrebné vyčerpať (to znamená predložiť a schváliť na certifikačný orgán Ministerstva financií SR) už iba objem 193,87 milióna eur z ročnej hodnoty, ktorá bola k 1. januáru 2021 vo výške 1,2 miliardy eur," zhrnul rezort v materiáli.



Čo sa týka kontrahovania peňazí z eurofondov, v tomto roku treba zazmluvniť ešte 1,59 miliardy eur. V priemere tak ide o zazmluvnenie takmer 400 miliónov eur mesačne.



Z celkového záväzku na programové obdobie 2014 – 2020 je nakontrahovaných zhruba 81,6 % (13,6 miliardy zo 16,68 miliardy eur). Do konca programového obdobia (podľa pravidla N+3 do roku 2023, pozn. TASR) treba zazmluvniť ešte 3,08 miliardy eur, ak sa tam započíta aj prvá tranža pokrízového balíka REACT-EU, tak 3,24 miliardy eur.



Rezort hodnotí vývoj čerpania eurofondov v tomto roku v porovnaní s vlaňajškom ako lepší. Od začiatku roka do konca augusta bolo totiž vyčerpaných o 144 miliónov eur viac než za rovnaké obdobie vlaňajška. "Mesiac august 2021 považujeme vzhľadom na doterajší vývoj za nadpriemerný, keďže bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške 388,18 milióna eur," vyčíslil rezort. V čerpaní hodnotí rezort mesiac august naopak ako podpriemerný, vyčerpalo sa totiž len 82,21 milióna eur.