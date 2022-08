Vláda:Lehota na príspevok poskytovateľom sociálnych služieb sa predĺži

Bratislava 31. augusta (TASR) – Obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023 aj v dodatočnej lehote od 1. septembra do 31. decembra tohto roka. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



Písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby doručuje rezortu práce v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Cieľom návrhu nariadenia vlády je možnosť podať na rozpočtový rok 2023 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku aj po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. MPSVR to odôvodnilo osobitosťami mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.



"Legitímnym verejným záujmom na takomto jednorazovom predĺžení lehoty je vytvorenie právnych podmienok na rozvinutie súvisiaceho konkurenčného prostredia pri poskytovaní sociálnej služby, a tým aj cenovej dostupnosti poskytovanej sociálnej služby pre jej prijímateľov, a to aj ako protiinflačné opatrenie v čase enormného nárastu miery inflácie a jej vplyvu na úhradu za poskytovanú sociálnu službu," priblížil rezort práce v dôvodovej správe.



Poskytnutím tohto finančného príspevku za podmienok ustanovených zákonom štát prostredníctvom kapitoly ministerstva spolufinancuje poskytovanie sociálnych služieb verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na miestnej úrovni a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na miestnej i regionálnej úrovni v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a sociálne služby krízovej intervencie v zariadeniach sociálnych služieb.



K dňu podania písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023, najneskôr však k poslednému dňu zákonom ustanovenej lehoty na podanie žiadosti, zároveň muselo podľa zákona vzniknúť oprávnenie poskytovať túto sociálnu službu v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený.



Predĺženie lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023 sa bude vzťahovať na žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku len pre novovzniknuté sociálne služby v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb po 31. auguste 2022. Pre možnosť podania žiadosti na rozpočtový rok 2023 v dodatočnej lehote tak musí oprávnenie poskytovať sociálnu službu v zariadení vzniknúť zápisom do registra sociálnych služieb až po 31. auguste 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022.