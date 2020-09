Vláda: Na prerušenie dodávok plynu sme pripravení viac ako v roku 2009

Bratislava 9. septembra (TASR) – Slovensko je pre opatrenia, ktoré prijalo v ostatných rokoch, lepšie pripravené na prípadné prerušenie dodávok zemného plynu z Ruska, ako v roku 2009. Zaisťujú to zmluvy s dodávateľmi, dostatočné kapacity zásobníkov plynu, možnosti reverzného toku plynu z Česka a Rakúska a prepojenie s Maďarskom. Vyplýva to zo Správy o zabezpečení dodávok energií a riešenia prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



Spotreba zemného plynu v Slovenskej republike v roku 2019 dosiahla takmer päť miliárd metrov kubických (m3), pričom celková uskladňovacia kapacita zásobníkov na území SR je takmer 4,01 miliardy m3. Viac ako 98 % domácej spotreby plynu je zabezpečovaných importom, keďže domáca ťažba zemného plynu v roku 2019 dosiahla iba 75 miliónov m3.



Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov prerušili dodávky ruského plynu cez Ukrajinu, Slovensko môže dopraviť z Česka denne až 151 miliónov m3 plynu a z Rakúska ďalších 23 miliónov m3. Energetickú bezpečnosť Slovenska zvýši aj rozostavaný prepojovací plynovod s Poľskom, ktorý má predpokladaný termín dokončenia v roku 2021.



Najvýznamnejším dodávateľom plynu je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorá má dodávku zemného plynu zabezpečenú na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Zmluva bola podpísaná v novembri 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 a jej aktuálne trvanie je do roku 2032.