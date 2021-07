Prvých desať rokov bude európsky orgán práce platiť za prenájom euro

Bratislava 21. júla (TASR) – Európsky orgán práce (ELA) bude Slovenskej republike platiť do novembra 2031 za prenájom priestorov na Landererovej 12 v Bratislave symbolické jedno euro ročne. Vyplýva to z návrhu zmluvy o podnájme nebytových priestorov pre Európsky orgán práce v Bratislave, ktorý v stredu schválila vláda.



Po tomto termíne by malo podnájomné kopírovať výšku nájomného, ktorú platí MH Invest spoločnosti Landererova 12.



Štát sa zaviazal, že na zriadenie ELA poskytne príspevok na krytie štandardného vybavenia kancelárie a iných vylepšení až do výšky 3,5 milióna eur. Ďalších maximálne 18,4 milióna eur poskytne Slovensko na krytie nákladov na prenájom za prvých desať rokov nájmu budovy vrátane úhrady nákladov na energie a servisné poplatky, ale tiež na pokrytie nákladov na nábytok a techniku vo výške 2500 eur na pracovné miesto či na poskytnutia asistenčnej služby po dobu jedného roka zamestnancom ELA a ich rodinným príslušníkom.



O umiestnení ELA na Slovensku rozhodli členské štáty Európskej únie v júni 2019. Jednou zo základných požiadaviek Európskej komisie bolo, aby užívacie právo k nehnuteľnostiam, v ktorých sa sídlo ELA má nachádzať, garantoval štát, prípadne právnická osoba s majetkovou účasťou štátu. Vláda preto odsúhlasila prenájom priestorov od spoločnosti Landererova 12, ktorej jediným spoločníkom je cyperská firma JTRE Properties Limited, cez štátnu spoločnosť MH Invest. Podľa vládou schváleného materiálu bude ďalším krokom prevod práv a povinností z týchto zmlúv na akciovú spoločnosť Technická inšpekcia, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.



Odovzdanie všetkých prenajímaných priestorov v budove na Landererovej 12 v Bratislave Európskemu orgánu práce sa očakáva do konca roka 2021. ELA je decentralizovaná agentúra Európskej Únie. Jej činnosť sa začala koncom roka 2019 kreovaním Správnej rady ELA zloženej zo zástupcov jednotlivých štátov EÚ. Tá v októbri minulého roka zvolila za výkonného riaditeľa rumunského diplomata Mariusa Cosmina Boiangia. Zriadenie ELA sa uskutoční postupne do roku 2024.