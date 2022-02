Vláda prerušila rokovanie o aktualizácii plánu cestných projektov

Bratislava 16. februára (TASR) – Vláda v stredu prerušila rokovanie o aktualizácii indikatívneho harmonogramu projektov cestnej infraštruktúry. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) priblížil, že niektorí kolegovia z vlády k materiálu majú ešte otázky a pripomienky, preto ho o týždeň odložili.



Doležal zdôraznil, že harmonogram cestnej infraštruktúry je kľúčový, lebo sa oň opiera vyhlasovanie verejných obstarávaní. Zo zákona podľa jeho slov vyplýva, že nemôžu vyhlasovať verejné obstarávania, či už na cesty alebo mosty, pokiaľ nie sú rozpočtovo kryté. "Keďže ich nemáme rozpočtovo kryté, lebo rozpočet tam má nuly, tak sa vieme oprieť aspoň o tento harmonogram cestnej infraštruktúry a prejdeme tzv. finančnou kontrolou," dodal.



V rámci aktualizácie nedochádza k zmene v prioritách a k zmene samotných projektov harmonogramu. Štruktúra harmonogramu ostala zachovaná, ale došlo k doplneniu samotného riadku pre financovanie projektovej prípravy a štúdií realizovateľnosti pre projekty neuvedené v harmonograme a položka pre iné infraštruktúrne projekty.



Najdôležitejšími podľa materiálu zostávajú projekty D1 Turany – Hubová, projekty D3 v regióne Kysúc a projekty rekonštrukcie ciest prvej triedy bez ohľadu na región. Aktualizácia nemení nastavenie alokácie zdrojov pre rekonštrukcie a modernizácie ciest prvej triedy a mostov. "Ponecháva teda sumu 200 miliónov eur ročne ako alokáciu pre zlepšovanie kvality stavu uvedených ciest prvej triedy a mostov," priblížil rezort dopravy v materiáli.



Aktualizovaný harmonogram ráta aj so systematickým majetkovoprávnym vyrovnaním stavieb v prevádzke, teda s riešením výkupov pozemkov pod existujúcou cestnou infraštruktúrou v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC).



Výraznou zmenou v aktualizácii harmonogramu je skutočnosť, že nie v každom roku sú alokované zdroje na úrovni 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), prípadne ich alokácia prevyšuje. "Tento stav nastal po zreálnení dát a odhadov čerpania a možností projektovej prípravy projektov," dodalo MDV. Došlo najmä k časovému posunu odhadu čerpania pre projekty D3 na Kysuciach, časovému posunu čerpania projektu D1 Turany – Hubová, zvýšeniu odhadu čerpania zdrojov EÚ najmä v roku 2023 a k úprave (zlacneniu) projektu R2 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča.



Na dosiahnutie alokácie na približnú úroveň 0,8 % HDP neeviduje MDV projekty, ktoré by boli z hľadiska priorizácie vhodné na zaradenie do harmonogramu. Dôvodom je nízka pozícia relatívne pripravených projektov alebo nepripravenosť vyššie postavených projektov v zozname. Vhodnými projektmi na doplnenie alokácie pre roky 2025 a 2026 sú podľa rezortu dopravy projekty opráv a rekonštrukcií mostov.



Aktualizovaný harmonogram podľa MDV potvrdzuje najakútnejšie potreby budovania cestnej infraštruktúry, a to dokončenie rozostavaných a rozsúťažených stavieb, dokončenie najprioritnejších úsekov D1 do Košíc a D3 na Kysuciach a stabilizáciu cestného hospodárstva na cestách prvej triedy.



Predkladaný návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 vo výške viac ako 943 miliónov eur, v roku 2023 vo výške 1,168 miliardy eur, v roku 2024 vo výške 1,014 miliardy eur a v roku 2025 vo výške 642 miliónov eur. Harmonogram je indikatívny a z objektívnych dôvodov sa líši od návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, každoročne má slúžiť ako podklad pri tvorbe rozpočtu verejnej správy.