Rezort diplomacie bude mať k dispozícií vyše 154 miliónov eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR by malo mať v roku 2021 k dispozícií 154,7 milióna eur. Najväčšia časť, viac ako 77 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.



Pre oblasť zahraničnej politiky by malo ísť 120,6 milióna eur. Pre slovenské inštitúty v zahraničí sa zabezpečujú výdavky v sume 1,34 milióna eur. Na obnovu informačno-komunikačnej infraštruktúry sú naplánované financie v objeme 6,5 milióna eur. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované v sume 100 000 eur, na ekonomickú diplomaciu v sume 200 000 eur a na dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v sume 95 100 eur.



Výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa účelových zariadení sú v roku 2021 plánované vo výške 1,95 milióna eur.



Pre zahraničných Slovákov poputuje suma 2,80 milióna eur. Na pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie pôjde 8,9 milióna eur. Prostriedky sú určené na projekty rozvojového vzdelávania, na budovanie kapacít a na verejnú informovanosť.



Na spoločný príspevok krajín V4 a Nemecka na projekt Maroku pri riadení migrácie smeruje 1,88 milióna eur.