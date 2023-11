Rezort financií využije nevyčerpaných 7,6 mil. eur na nové ciele

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR môže využiť 7,6 milióna eur z kapitálových výdavkov, ktoré rezort nevyčerpal v predchádzajúcich dvoch rokoch, na nové ciele. So zmenou účelu použitia týchto peňazí v pondelok súhlasila vláda.



Finančné prostriedky boli pôvodne rozpočtované v rokoch 2021 a 2022 na nákup výpočtovej techniky, antispamovú ochranu, sieťové zariadenia, kabelážne siete, nákup licencií, aktualizácie informačných systémov Úradu pre reguláciu hazardných hier a Komunitný cloud.



"Vzhľadom na to, že tieto finančné prostriedky nie je možné v plnom rozsahu použiť na pôvodne schválený účel, v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov ministerstvo navrhuje zmeniť účel použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov v rozpočte kapitoly Ministerstva financií SR," uviedol rezort v predloženom materiáli.



Peniaze tak majú byť po novom použité do konca budúceho roka na krytie výdavkov v troch rôznych oblastiach. Najväčšia suma 5,2 milióna eur má ísť na nákup výpočtovej techniky, sieťovej infraštruktúry, sieťových zariadení, serverov, softvéru pre telové kamery a Microsoft server licencie pre Finančné riaditeľstvo SR.



Úhrada míľnikov k projektu Centrálneho ekonomického systému (CES) a zmenových požiadaviek, vyplývajúcich z nového harmonogramu tohto projektu, má stáť 2,2 milióna eur. Zvyšných 260.000 eur sa má využiť na nákup serverov, informačného systému registra vylúčených osôb a motorových vozidiel pre Úrad pre reguláciu hazardných hier.