Vláda bude rokovať o úľave na dani z príjmov pre Volkswagen Slovakia

Bratislava 19. februára (TASR) – Najväčšia slovenská automobilka Volkswagen (VW) Slovakia by mala dostať od štátu úľavu na dani z príjmu vo výške 5,035 milióna eur, a to na rozšírenie výroby v jej martinskom závode. Vláda o tom bude rozhodovať na svojom stredajšom rokovaní, kde sa okrem iného bude zaoberať aj úhradou výdavkov spojených s 15 mimoriadnymi udalosťami, ako sú zosuvy pôdy, požiare, povodne, víchrice či zrútenie strechy. Na tento zámer by malo byť vyčlenených vyše 2.401.902 eur.



Firma plánuje rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne na výrobu diferenciálov pre podporu výroby nových modelov elektromobilov. Do roku 2021 by mala vytvoriť 18 nových pracovných miest.



S úlohami viac ako 80 inštitúcií, ktoré sú členmi Národnej koalície pre digitálne zručnosti a zamestnania SR (Digitálna koalícia), má od začiatku roka pomáhať jej členom kancelária Digitálnej koalície. Nová inštitúcia bude financovaná z prostriedkov spravovaných Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to ročne sumou spolu 513.000 eur. Vyplýva to z materiálu Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022, ktorý má prerokovať kabinet.



Justičná spolupráca so zahraničím a členskými štátmi EÚ, spolupráca s Európskou prokuratúrou, Eurojustom, OLAFom a Europolom, medzinárodnými súdmi a organizáciami by sa mali dostať do jedného zákona. O potrebe ho vytvoriť hovorí legislatívny zámer zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorým sa bude vláda počas svojho stredajšieho rokovania zaoberať.



V roku 2019 dosiahol export SR hodnotu 67.307 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o viac ako dve percentá. Vyplýva to z materiálu Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2019 z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Kabinet sa bude zaoberať aj ďalším materiálom, ktorý pripravil rezort diplomacie, a ktorý prináša hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky v roku 2019, taktiež i priority slovenskej diplomacie pre rok 2020. "Cieľom tohtoročných úsilí bude potvrdenie renomé Slovenska ako čitateľného, spoľahlivého a rozhodného člena Európskej únie, NATO, regionálnych zoskupení a medzinárodných organizácií," uviedol rezort slovenskej diplomacie v predkladanom materiáli.