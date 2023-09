Vláda:SR môže mať v budúcnosti nedostatok pracovníkov v každom odvetví

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovensko v budúcnosti, ak nedôjde k aktívnemu riešeniu problematiky, čaká nedostatok pracovných síl vo všetkých odvetviach hospodárstva. Vyplýva to z informácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR o návrhu opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb s dôrazom na osoby z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorý vzala v stredu na vedomie vláda.



"V priemyselnej výrobe a stavebníctve vznikne najvyšší nedostatok pracovnej sily na základe predpokladaného zvýšenia počtu zamestnancov v odvetví a predpokladanom počte potrebných pracovníkov (približne 70.000 osôb). Hneď za tým nasleduje odvetvie veľkoobchodu, maloobchodu a opráv a odvetvie vzdelávania, v ktorých sa dokonca odhaduje pokles počtu zamestnancov už do roku 2025," priblížil rezort hospodárstva.



MH SR zdôraznilo, že jednou z ciest, ako tento trend zvrátiť, je vyvinúť maximálne úsilie na aktivovanie a integrovanie ľudí z radov uchádzačov o zamestnanie zo znevýhodneného prostredia s dôrazom na osoby z prostredia MRK.



Situácia na trhu práce a nutnosť okamžitého riešenia nedostatku pracovnej sily primárne v priemyselnej výrobe a stavebníctve vytvorili podľa MH SR kľúčový impulz na vznik medzirezortnej pracovnej skupiny zaoberajúcej sa témou zvýšenia zamestnanosti osôb zo znevýhodneného prostredia s dôrazom na marginalizované rómske komunity.



Rezort hospodárstva dodal, že demografický vývoj donedávna napomáhal vývoju na trhu práce. Prognóza vývoja populácie na Slovensku však už poukazuje na pokles absolútneho počtu obyvateľstva v produktívnom veku - pokles do roku 2040 o viac ako 330.000 obyvateľov v produktívnom veku oproti roku 2023.