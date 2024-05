Vláda:SR vlani hospodárila so schodkom štátneho rozpočtu 7,67 mld. eur

Bratislava 8. mája (TASR) - Príjmy štátneho rozpočtu vlani dosiahli výšku 23,69 miliardy eur a výdavky 31,36 miliardy eur. Slovensko tak v roku 2023 hospodárilo so schodkom štátneho rozpočtu vo výške 7,67 miliardy eur, čo je 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu, ktorý v stredu schválila vláda.



Aktuálna výška dlhu Slovenska je na úrovni 68,83 miliardy eur, čo predstavuje 56,0 % HDP. V pomere k HDP hrubý dlh medziročne klesol o 1,7 percentuálneho bodu, aj keď v absolútnych číslach vzrástol o 5,45 miliardy eur.



Rozpočet na rok 2023 rátal s rastom HDP na úrovni 0,6 %. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu bol schválený vo výške 8,34 miliardy eur, výška schváleného rozpočtu príjmov bola 26,70 miliardy eur a výdavkov 35,04 miliardy eur. Výsledný deficit verejných financií na úrovni je nižší oproti rozpočtu o 0,67 miliardy eur.



Návrh štátneho záverečného účtu vláda predkladá podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy národnej rade a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR do 20. mája bežného roka.



Štátny záverečný účet prezentuje údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu. Obsahuje aj vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky, údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.