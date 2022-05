Sulík: V Sabinove by mohlo vzniknúť vyše 3000 pracovných miest

Bratislava 26. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva rokuje s investorom, ktorý by mohol v novom priemyselnom parku v Sabinove vytvoriť viac ako 3000 pracovných miest. Bez ďalších podrobností o tom vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Návrh na začatie prípravy parku, ktorý schválil kabinet Eduarda Hegera (OĽANO), oficiálne ráta s približne 500 pracovnými miestami.



"Keby to vyšlo, tak sa bavíme o tisíckach pracovných miest. Ako ani pri iných investíciách, nebudem hovoriť žiadne detaily, až kým nebude rozhodnuté, ale sme vo vážnych rozhovoroch s jedným ďalším možným investorom a bavíme sa o 3000 plus pracovných miestach," povedal Sulík.



Priemyselný park v Sabinove by mal byť po priemyselných parkoch pri Rimavskej Sobote a pri obci Valaliky ďalší štátom zriadený priemyselný park. Svojou rozlohou 78 hektárov pôjde o jeden z najväčších priemyselných parkov v Prešovskom samosprávnom kraji.



Park by mal vzniknúť na juhovýchodnej strane mesta Sabinov pri novobudovanom obchvate v katastrálnom území Orkucany – lokalita Hôrky. Pozemky sú v súčasnosti majetkom Prešovského samosprávneho kraja a park by malo realizovať MH prostredníctvom svojej organizácie.