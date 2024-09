Vláda:Znížená DPH pre investorov štátnych bytov nie je štátnou pomocou

Bratislava 25. septembra (TASR) - Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bola navrhnutá ako jedna z výhod pre investorov v rámci projektu štátom podporovaného nájomného bývania, nie je štátnou pomocou, ktorej zlučiteľnosť by mala Európska komisia (EK) posudzovať. Vyplýva to z informácie o pokroku implementácie systému štátom podporovaného nájomného bývania z dielne Ministerstva dopravy SR, ktorú v stredu schválila vláda.



"V rámci procesu komunikácie otázok štátom podporovaného nájomného bývania bola zo strany Európskej komisie prezentovaná možnosť zvážiť späťvzatie opatrenia spočívajúceho v zníženej sadzbe DPH z notifikácie štátnej pomoci s tým, že znížená sadzba DPH je záležitosťou aproximácie Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Smernica o DPH) do národného právneho poriadku Slovenskej republiky a nie je teda štátnou pomocou, ktorej zlučiteľnosť by Európska komisia mala posudzovať," uvádza sa v materiáli rezortu dopravy.



Ministerstvo priblížilo, že využitie možnosti zníženia sadzby DPH v rozsahu, ktorý umožňuje európska smernica, je na rozhodnutí samotného členského štátu, či takúto možnosť využije a v určených okruhoch aplikuje.



"V súlade so Smernicou o DPH sa znížená sadzba DPH aplikuje aj v iných členských štátoch EÚ a takýto postup nie je predmetom posudzovania štátnej pomoci zo strany Európskej komisie, ale aplikovaním smernicou umožneného postupu členského štátu v rámci jeho daňovej politiky. V uvedenom zmysle je Európska komisia pripravená vydať tzv. odporúčací list (comfort letter), ktorým zhrnie svoje stanovisko k podanej notifikácii štátnej pomoci," vysvetlil rezort.



Ministerstvo dopravy preto navrhlo po prerokovaní s investičnými partnermi stiahnuť žiadosť o posúdenie opatrenia. "Na základe uvedeného sa preto navrhuje po rokovaní s investičnými partnermi rozhodnúť o späťvzatí notifikácie systému štátom podporovaného nájomného bývania po doručení tzv. odporúčacieho listu (comfort letter) zo stany Európskej komisie a pripraviť dodatok k investičným zmluvám, ktorý bude reflektovať situáciu plánovaného zastavenia notifikačného konania na základe stiahnutia návrhu slovenskej strany a z toho vyplývajúcich právnych vzťahov," uvádza sa v materiáli.