Vládnu novelu zákona o energetike presunuli poslanci na májovú schôdzu

Bratislava 21. marca (TASR) - O vládnom návrhu novely zákona o energetike budú poslanci rozhodovať až na ďalšej riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá začína v máji. O presunutí tohto bodu, ktorý je už v druhom čítaní a bol pôvodne zaradený do programu aktuálnej 88. schôdze, rozhodli v utorok. Požiadal ich o to poverený minister hospodárstva Karel Hirman.



Novela, ktorú vypracovalo ešte bývalé vedenie rezortu hospodárstva na čele s Richardom Sulíkom (SaS), mala pôvodne priniesť povinnosť pre dodávateľov a obchodníkov s plynom zabezpečiť vytvorenie zásob na úrovni 25 % priemernej ročnej spotreby na území Slovenska. Túto povinnosť súčasné vedenie s podporou koaličných poslancov navrhuje vypustiť. Viacerí opoziční poslanci však trvajú na jej zachovaní.



"V čase, kedy bol návrh ministerstvom predkladaný, bola situácia na európskom trhu s plynom značne odlišná," odôvodnili pozmeňujúci návrh poslanci. Išlo podľa nich predovšetkým o dostupnosť dodávok plynu v našom regióne, s tým súvisiacu cenovú úroveň, ako aj riziko prerušenia dodávok plynu z jedného zo zdrojov. Celková situácia na európskom trhu so zemným plynom sa však podľa nich aj vďaka prijatým opatreniam na úrovni EÚ stabilizovala.



Novelou sa má tiež rozšíriť mechanizmus poskytovania dotácií na vysoké ceny plynu a elektriny aj o náklady na teplo.