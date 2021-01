Vládny deficit v eurozóne aj v EÚ v 3. kvartáli klesol

Luxemburg 21. januára (TASR) - Vládny deficit v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) dosiahol v 3. štvrťroku 2020 po úprave o sezónne vplyvy 5,8 % v eurozóne a 5,6 % v celej Európskej únii (EÚ). Oznámil to vo štvrtok európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa Eurostatu došlo v 3. štvrťroku 2020 k citeľnému zníženiu deficitu, ktorý sa v 2. kvartáli vyšplhal na najvyššiu úroveň v histórii týchto záznamov (na 11,9 % HDP v eurozóne a 11,6 % HDP v EÚ) v dôsledku vládnych balíkov a opatrení v boji proti pandémii ochorenia COVID-19.



Pomer deficitu k HDP sa v 3. štvrťroku 2020 znížil v dôsledku nárastu HDP a nižších výdavkov. Eurostat tiež uviedol, že všetky členské štáty vykázali deficit verejných financií aj v 3. štvrťroku 2020.



Celkové vládne príjmy v eurozóne dosiahli v 3. kvartáli 46,2 % HDP, čo bolo menej ako 47,7 % HDP v 2. štvrťroku. Tento pokles bol však spôsobený silnejším relatívnym nárastom HDP ako nárastom celkových príjmov. Po očistení od sezónnych vplyvom sa celkové príjmy v eurozóne v 3. kvartáli v porovnaní s 2. štvrťrokom 2020 zvýšili o približne 99 miliárd eur.



A zároveň, celkové vládne výdavky v eurozóne dosiahli v období júl - september 52,1 % HDP, čo je výrazný pokles v porovnaní s 59,6 % HDP v predchádzajúcom štvrťroku. Sezónne očistené celkové vládne výdavky sa v 3. kvartáli oproti 2. štvrťroku znížili o približne 41 miliárd eur, najmä pre menší balík opatrení na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie.



V EÚ dosiahli celkové vládne príjmy v 3. štvrťroku 46 % HDP, čo bol tiež pokles v porovnaní so 47,4 % HDP v 2. štvrťroku 2020. Celkové vládne výdavky v EÚ predstavovali 51,6 % HDP, zatiaľ čo v 2. kvartáli to bolo 59 % HDP.