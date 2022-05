Vládny návrh zákona o eurofondoch prerokuje plénum v zrýchlenom režime

Bratislava 10. mája (TASR) – Národná rada (NR) SR prerokuje vládny návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci to odsúhlasili na utorkovom hlasovaní.



Žiadosti v prípade projektov technickej pomoci neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov by už podľa návrhu zákona nemalo byť potrebné podávať znova, ale poskytovateľ pomoci by ich postupne vyplácal podľa finančných možností.



Zároveň sa navrhuje rozšíriť aktuálnu právnu úpravu poskytovania eurofondov, nielen vo vzťahu k pandémii ochorenia COVID-19, ale aj pre iné krízové situácie. To by malo umožniť aj v súčasnej situácii vojnového konfliktu na Ukrajine zachovať plynulosť čerpania finančných prostriedkov už zazmluvnených národných projektov. Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša, je tiež možnosť zvýšiť príspevky z eurofondov už pri schválených národných projektoch.